В двух корзинах грибов было поровну.На суп взяли из одной корзины 7 грибов, а из другой-5 грибов.В какой корзине грибов осталось больше и на сколько? Объясни ответ.
Математика
В двух корзинах грибов было поровну.На суп взяли из одной корзины 7 грибов, а из другой-5 грибов.В какой корзине грибов осталось больше и на сколько? Объясни ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 2 гриба больше в 1 корзине,Вес в двух корзинах был одинаков ,а количество разное.
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