В двух корзинах грибов было поровну.На суп взяли из одной корзины 7 грибов, а из другой-5 грибов.В какой корзине грибов осталось больше и на сколько? Объясни ответ.

Математика

В двух корзинах грибов было поровну.На суп взяли из одной корзины 7 грибов, а из другой-5 грибов.В какой корзине грибов осталось больше и на сколько? Объясни ответ.

Автор: Гость