Надо написать результаты , и сделать вывод. Это опыт . Если кто-то догадается какой будет результат и вывод, напишите. Вот задание: 1. Возьмите 4 стакана и в каждый поместите по 10-15 семян гороха, фасоли, или пшеницы . 2.В пе...

Биология

Надо написать результаты , и сделать вывод. Это опыт . Если кто-то догадается какой будет результат и вывод, напишите. Вот задание: 1. Возьмите 4 стакана и в каждый поместите по 10-15 семян гороха, фасоли, или пшеницы . 2.В первом стакане семена оставте сухими . Во второй налейте немного воды, так чтобы семена касались воды. Следите за тем, чтобы вода не высохла. Поставьте стакан в тёплое место. Третий стакан наполните прокипячённой остуженной водой так, чтобы семена оказались под водой. Закройте стакан бюдцем. В четвёртый стакан прилейте воды так же , как во второй , и поставьте его в холодильник. 3.Наблюдайте , что происходит с семенами в каждом стакане. В каких стаканах семена проросли? Проанализируйте , какие условия для семян вы создавали в каждом стакане. 4. Сделайте вывод, какие условия необходимы для проростания семян.

Автор: Гость