Надо написать результаты , и сделать вывод. Это опыт . Если кто-то догадается какой будет результат и вывод, напишите. Вот задание: 1. Возьмите 4 стакана и в каждый поместите по 10-15 семян гороха, фасоли, или пшеницы . 2.В пе...
Биология
Надо написать результаты , и сделать вывод. Это опыт . Если кто-то догадается какой будет результат и вывод, напишите. Вот задание: 1. Возьмите 4 стакана и в каждый поместите по 10-15 семян гороха, фасоли, или пшеницы . 2.В первом стакане семена оставте сухими . Во второй налейте немного воды, так чтобы семена касались воды. Следите за тем, чтобы вода не высохла. Поставьте стакан в тёплое место. Третий стакан наполните прокипячённой остуженной водой так, чтобы семена оказались под водой. Закройте стакан бюдцем. В четвёртый стакан прилейте воды так же , как во второй , и поставьте его в холодильник. 3.Наблюдайте , что происходит с семенами в каждом стакане. В каких стаканах семена проросли? Проанализируйте , какие условия для семян вы создавали в каждом стакане. 4. Сделайте вывод, какие условия необходимы для проростания семян.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для проростания семян необходим воздух, свет, вода. при не выполнении одного из условий прорстания семян, у семян не появятся ростки и т. д. этим всё и разьясняется. идеальные условия у второго стакана. и свет и вода и воздух все условия существуют.
Гость:
я соглашусь 2 стакане проростёт.Там благоприятная среда воздух,солнце и вада
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