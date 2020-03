помогите разобраться в правилах с Past Simple,Present Simple,Future

Гость: Гость:

"Past Simple" (Прошедшее Простое Время). Мы его используем, когда речь идет о действии или ситуации в прошлом. и мы ставим ed ,а если хотим задать вопрос то did.В Present Simpl Вспомогательный глагол данного времени do/ does . Мы используем do / does, чтобы задать вопрос или построить отрицательное предложение.Глагол(V) в Present Simple употребляется в обычной форме, но в 3 лице ед. числе (после he/ she/ it) глагол принимает окончание -s .В FUTURE В вопросительной форме вспомогательный глагол will ставится перед подлежащим .Для образования Future Simple первого лица также можно использовать вспомогательный глаголshall. Но сейчас этим вспомогательным глаголом пользуются все реже и реже.