В треугольнике АВС угол A=75 градусов;угол В=30 градусов;АВ=10см.Найти площадь треугольника.

Геометрия
В треугольнике АВС угол A=75 градусов;угол В=30 градусов;АВ=10см.Найти площадь треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-30-75=75   AB=BC=10  S=10*10*0.5*sin30=25  
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