составить реакцию:муравьиный альдегид+водород
Химия
составить реакцию:муравьиный альдегид+водород
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При восстановлении муравьиного альдегида водородом получается метанол: HCOH + H2 = CH3OH
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
верно ли при любом значении х неравенство а) (6х - 1)(х + 1) > (2х + 3)(3х - 2); б) (5 - 2х)(3 + х) < 2х(1 - х); в) (5 - х) в квадрате > (х + 8)(...
Обществознание
Как вы думаете,почему столь обширная территория России была в XVIII веке охвачена восстаниями Определите причины восстаний
Геометрия
1) Найдите объем параллелепипеда, если его основание имеет стороны 3 м и 4 м, угол между ними 30градусов, а одна из диагоналей параллелепипеда име...
Математика
пожалуйста добрые люди помогите как решить краткую запись половину пути от дома до школы мальчик прошёл за 15 мин,а на остальной путь он затратил н...
Русский язык