Сочинение на тему"Я не люблю урок алгебры",

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Некоторым людям не удаётся математика, а ещё глубже алгебра и геометрия. Я тоже не люблю урок алгебры. Все эти формулы, примеры, уравнения, задачи. В нашем классе есть ученики которым нравятся урок алгебры. Поэтому им удаётся хотя бы что - то понять. Но алгебра нужна всем и везде.