Самолет с мотором, сила тяги которого 50000 Н, летит равномерно со скоростью 800 км/ч. Какую мощность он развивает? Используя условие этой задачи, выведите еще одну формулу для нахождения мощности.
Физика
Самолет с мотором, сила тяги которого 50000 Н, летит равномерно со скоростью 800 км/ч. Какую мощность он развивает? Используя условие этой задачи, выведите еще одну формулу для нахождения мощности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощность N=A/t , работа A=Fs, где путь s=vt, тогда мощность N=Fvt/t , t-время сокращаем, получаем N=Fv А уже отсюда получаем: N=50000*800=40000000Вт Ответ: 40000000Вт
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