Самолет с мотором, сила тяги которого 50000 Н, летит равномерно со скоростью 800 км/ч. Какую мощность он развивает? Используя условие этой задачи, выведите еще одну формулу для нахождения мощности.

Физика

Самолет с мотором, сила тяги которого 50000 Н, летит равномерно со скоростью 800 км/ч. Какую мощность он развивает? Используя условие этой задачи, выведите еще одну формулу для нахождения мощности.

Автор: Гость