для детского сада купили 9 куколи 6 машинок по одинаковый цене.За всю покупку заплатили 1800 рублей. Сколько стоит куклы и машинки в отдельности
Математика
для детского сада купили 9 куколи 6 машинок по одинаковый цене.За всю покупку заплатили 1800 рублей. Сколько стоит куклы и машинки в отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9+6=15игрушек-купили всего. 2)1800:15=120руб-стоит одна игрушка. 3)9*120=1080руб-стоят 9 кукол. 4)6*120=720руб-стоят 6 машинок.
Гость:
сколько всего купили игрушек? 9+6=15 сколько потратили на 1-у игрушку? 1800:15=120 сколько потратили на кукол? 120 *9=1080 сколько на машинки? 120*6:=720
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