помогите сделать разбор предложения :Ночь бросает звёзды на песок.
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помогите сделать разбор предложения :Ночь бросает звёзды на песок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь(подлежащее) бросает(сказуемое) звезды)дополнение) на песок( обстоятельство) предложение просто,невоскл, распространенное
Гость:
ночь бросает( двумя чертами) звезды( тире тире тире тире) на песок( точка тире точка тире)
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