Составить рассказ о рыбалке

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Рассказы о рыбалке → Новая Зеландия - край пятнистых гигантов Интродукция форели в Новой Зеландии свыше 140 лет назад оказалась огромным успехом и одним из немногих позитивных последствий человеческого вмешательства в природу. Икру шотландской ручьевой форели сначала завезли на судне на остров Тасмания, откуда и берет свое начало популяция форели в южном полушарии, а их потомки были завезены в Новую Зеландию. Условия, в которых там оказалась рыба, спровоцировали быстрое распространение этого вида, а размеры новозеландской форели превзошли самые смелые ожидания! На обратном пути в Европу мы также посетили Тасманию, чтобы своими глазами увидеть, как поживают там «новые» обитатели рек. Оказалось, что прекрасно, а ловля форели по соседству со скачущими вдоль берегов кенгуру, под крики попугаев, пролетающих над самой головой, не забудется до конца жизни… Экзотика в полном смысле этого слова!