объясните пожалуйста чем отличается -5² и (-5)² и 5²

Математика
объясните пожалуйста чем отличается -5² и (-5)² и 5²
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 получится -25, а во 2,3 - 25 !   1 отличается от 2,3
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