Батарея элементов с ЭДС 21В и внутреннем сопротивлением 0,5 Ом, подключена к внешней цепи из трех параллельно соединенных проводников R1=2 Ом и R2=6 Ом и R3 = 12. Определите силу тока во втором проводнике

Физика

Батарея элементов с ЭДС 21В и внутреннем сопротивлением 0,5 Ом, подключена к внешней цепи из трех параллельно соединенных проводников R1=2 Ом и R2=6 Ом и R3 = 12. Определите силу тока во втором проводнике

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