Батарея элементов с ЭДС 21В и внутреннем сопротивлением 0,5 Ом, подключена к внешней цепи из трех параллельно соединенных проводников R1=2 Ом и R2=6 Ом и R3 = 12. Определите силу тока во втором проводнике
Физика
Батарея элементов с ЭДС 21В и внутреннем сопротивлением 0,5 Ом, подключена к внешней цепи из трех параллельно соединенных проводников R1=2 Ом и R2=6 Ом и R3 = 12. Определите силу тока во втором проводнике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим общее внешнее сопротивление : 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 R=4/3 ФОРМУЛА ЭДС БАТАРЕИ : E=I/R+r отсюда I=E(R+r)=26,25 А
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