Напишите сочинение-рассуждение о благородном сердце
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Напишите сочинение-рассуждение о благородном сердце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"На то оно и добро, чтобы не искать прямой отдачи, а быть бескорыстным и уверенным в своей тихой чудодейственной силе", - писал В. Г. Распутин. Доброе сердце имеет короткую память как в отношении своих благодеяний, так и в отношении нанесенных ему обид. Большое, благородное сердце прощает необдуманные действия, слова, вызванные несовершенством человеческой натуры. Добро полноценно, когда кто-либо проникается реальными заботами, страданиями и радостями своих близких. Добро полноценно, когда человеком движет не абстрактная идея добра, а живые чувства любви, сожаления, симпатии, бескорыстная радость общения. Российский историк Ключевский говорил, что добрым он может назвать только того человека, который не только не делает зла, но и не может его делать. Для доброго сердца характерна мудрость. Злой мудрости не бывает. Мудрость доброго сердца - в великодушии, милосердии, терпении, надежде и вере. Отдавая предпочтение радости других, доброе сердце находит удовлетворение не в чувстве собственного достоинства, а в любви к ближним. Если человек гордится своей отзывчивостью, душевным расположением к людям, стремлением делать добро другим, основным мотивом его деяний является корысть, что несовместимо с понятием истинного, бескорыстного добра.
Гость:
Доброе сердце человека-это самое прекрасное,что есть на свете!Без доброты невозможно прожить,она,словно воздух питает человека изнутри.Красота человеческой души заключает в себе благородство и доброту.Доброе сердце-самый ценный подарок от жизни.Творить добро,проявлять великодушие-великий дар свыше,хотя это так просто,когда всё идёт от чистого сердца!Когда просто добрым словом,взглядом,поступком сделаешь кого-то счастливым-хочется самому жить,и от этого растут крылья за спиной!От доброты много света-это словно лучи солнца,которые льются от сердца.
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