Помогите пожалуйста!**(((( 1)Каким будет процентное содержание сахара в сиропе,который получится после того,как к 150г 75%-го раствора сахара добавить 100г воды? 2)Каким будет процентное содержание сахара в сахарном растворе,ко...

Математика

Помогите пожалуйста!**(((( 1)Каким будет процентное содержание сахара в сиропе,который получится после того,как к 150г 75%-го раствора сахара добавить 100г воды? 2)Каким будет процентное содержание сахара в сахарном растворе,который получится после того,как к 120г 50%-го сахарного сиропа добавить 80г воды?

Автор: Гость