Помогите пожалуйста!**(((( 1)Каким будет процентное содержание сахара в сиропе,который получится после того,как к 150г 75%-го раствора сахара добавить 100г воды? 2)Каким будет процентное содержание сахара в сахарном растворе,ко...

Математика
Помогите пожалуйста!**(((( 1)Каким будет процентное содержание сахара в сиропе,который получится после того,как к 150г 75%-го раствора сахара добавить 100г воды? 2)Каким будет процентное содержание сахара в сахарном растворе,который получится после того,как к 120г 50%-го сахарного сиропа добавить 80г воды? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150г сиропа - 100% ? г сахара - 75% 150 * 75 : 100 =112,5(г) - сахара в 150г 75% сиропа К 150г долили еще 100г: 150+100=250(г) - получилось нового сиропа   250г сиропа - 100% 112,5г сахара - ?%   112,5 * 100 : 250 = 45% Ответ:45% сахара .   120г сиропа - 100% ?г сахара - 50% 120 * 50 :100=60(г) - сахара в 50% сиропе 120+80=200(г) - нового сиропа   200г сиропа - 100% 60г сахара - ?% 60 * 100:200=30% Ответ:30% сахара .
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