4. На прямой отметили несколько точек. Затем отметили середины отрезков, соединяющих соседние точки. Всего отмеченными оказались 137 точек. Сколько точек отметили вначале?

Математика
4. На прямой отметили несколько точек. Затем отметили середины отрезков, соединяющих соседние точки. Всего отмеченными оказались 137 точек. Сколько точек отметили вначале?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68 точек! при делении оказалось на 1 точку больше, чем было в начале поставлено,то есть 69, а всего 137 Ответ: 68
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