Известно, что пятирублевыми и двухрублевыми монетами была выплачена сумма в 41 рубль, причем пятирублевых монет было использовано на 4 больше, чем двухрублевых. Были даны следующие ответы на вопрос, сколько монет каждого вида б...

Алгебра

Известно, что пятирублевыми и двухрублевыми монетами была выплачена сумма в 41 рубль, причем пятирублевых монет было использовано на 4 больше, чем двухрублевых. Были даны следующие ответы на вопрос, сколько монет каждого вида было использовано: А) 5 пятирублевых и 2 двухрублевые Б) 6 пятирублевых и 2 двухрублевые /проверьте предложенные ответы/

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