Александр Невский выбрал курс на сотрудничество с Ордой, так как: а) хотел предотвратить нашествия на Русь, восстановить силы страны и подготовиться к будущей борьбе; б) считал, что только в союзе с ордынцами можно отразить за...
Обществознание
Александр Невский выбрал курс на сотрудничество с Ордой, так как: а) хотел предотвратить нашествия на Русь, восстановить силы страны и подготовиться к будущей борьбе; б) считал, что только в союзе с ордынцами можно отразить завоевания крестоносцев; в) ордынский хан подкупил его богатыми дарами. Галицко-волынский князь Даниил Романович проводил политику: а) тесного сотрудничества с ордой; б)союза с западными странами с целью сопротивления ордой; в) восстановления военных сил края для выступления против хана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр Невский выбрал курс на сотрудничество с Ордой, так как: а) хотел предотвратить нашествия на Русь, восстановить силы страны и подготовиться к будущей борьбе; Галицко-волынский князь Даниил Романович проводил политику: б)союза с западными странами с целью сопротивления ордой;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой объем водорода выделится(н.у.) при взаимодействии магния массой 8г с избытком уксусной кислоты?
Математика
Земля ежегодно получает 10²⁰ килокалорий солнечной энергии.Растительность с помощью фотосинтеза "запасает" 10¹⁷ килокалорий энергии.Это составляет ...
Русский язык
составьте 10 сложных предложений с составными союзами потому что, оттого что, после того как, с тех пор как, затем чтобы, по мере того как.