Александр Невский выбрал курс на сотрудничество с Ордой, так как: а) хотел предотвратить нашествия на Русь, восстановить силы страны и подготовиться к будущей борьбе; б) считал, что только в союзе с ордынцами можно отразить за...

Обществознание

Александр Невский выбрал курс на сотрудничество с Ордой, так как: а) хотел предотвратить нашествия на Русь, восстановить силы страны и подготовиться к будущей борьбе; б) считал, что только в союзе с ордынцами можно отразить завоевания крестоносцев; в) ордынский хан подкупил его богатыми дарами. Галицко-волынский князь Даниил Романович проводил политику: а) тесного сотрудничества с ордой; б)союза с западными странами с целью сопротивления ордой; в) восстановления военных сил края для выступления против хана.

Автор: Гость