Что должен делать человек,чтобы бережно использовать полезные ископаемые
География
Что должен делать человек,чтобы бережно использовать полезные ископаемые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы они сохранились надо не разрушать места там где находят полезные ископаемые защитить эту территорию возможными способами нужно быть остарожным с такими вещами как полезные ископаемые
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