Как называлась власть народа в Афинах?
Обществознание
Как называлась власть народа в Афинах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она называлась демократия
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