в доме моды проходила распродажа шарфов и платков.Всего было представлено 138 изделий,причем шарфов в 5 раз больще,чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке? Задачу решить неУРАВНЕНИЕМ!

Математика

в доме моды проходила распродажа шарфов и платков.Всего было представлено 138 изделий,причем шарфов в 5 раз больще,чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке? Задачу решить неУРАВНЕНИЕМ!

Автор: Гость