в доме моды проходила распродажа шарфов и платков.Всего было представлено 138 изделий,причем шарфов в 5 раз больще,чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке? Задачу решить неУРАВНЕНИЕМ!

Математика
в доме моды проходила распродажа шарфов и платков.Всего было представлено 138 изделий,причем шарфов в 5 раз больще,чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке? Задачу решить неУРАВНЕНИЕМ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+1=6  частей 2)138:6=23 платка 3)23*5=115 шарфов проверка 23+115=138 всего
Гость:
138:6=23 платков 138-23=115 шарфов для проверки 115:5=23 (разница между шарфами и платками)  Ответ: 23 платка и 115 шарфов 
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