Автомобиль двигается с места с ускорением 0,2 м/с(В квадрате) и достигает скорости 18 км/ч.Определить работу, совершенную автомобилем на этом участке, если сила тяги 3 кН.

Физика

Автомобиль двигается с места с ускорением 0,2 м/с(В квадрате) и достигает скорости 18 км/ч.Определить работу, совершенную автомобилем на этом участке, если сила тяги 3 кН.

Автор: Гость