Автомобиль двигается с места с ускорением 0,2 м/с(В квадрате) и достигает скорости 18 км/ч.Определить работу, совершенную автомобилем на этом участке, если сила тяги 3 кН.
Физика
Автомобиль двигается с места с ускорением 0,2 м/с(В квадрате) и достигает скорости 18 км/ч.Определить работу, совершенную автомобилем на этом участке, если сила тяги 3 кН.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*1000/3600=5 м/c V=V0+at 5=0,2*t t=25 S=at^2/2=0,2*25*25/2=62,5 62,5*3=187,5 (кДж)
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