Для гостиницы закупили 36 ватных и 32 шерстяных одеяла,причем за всю покупку заплатили 32000 руб.Сколько стоит одно ватное и одно шерстяное одеяло,если шерстяное дороже ватного в 2 раза?
Математика
Для гостиницы закупили 36 ватных и 32 шерстяных одеяла,причем за всю покупку заплатили 32000 руб.Сколько стоит одно ватное и одно шерстяное одеяло,если шерстяное дороже ватного в 2 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через систему ватное одеяло х шерстяное у тогда 36х+32у=32000 у=2х из первого уравнения выражаем 32у получается 32у=32000-36х у=1000-1.125х подстановка во второе уравнение получается 1000-1.125х=2х 1000=3.125х х=320 у=640
Гость:
X - стоимость ватного одеяла Y - стоимость шерстяного. 36x+32y=32000 y=2x 36x+32(2x)=32000 36x+64x=32000 (36+64)x=32000 100x=32000 x=320 y=640 Стоимость ватного одеяла 320 р. а шерстяного 640 р.
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