Для гостиницы закупили 36 ватных и 32 шерстяных одеяла,причем за всю покупку заплатили 32000 руб.Сколько стоит одно ватное и одно шерстяное одеяло,если шерстяное дороже ватного в 2 раза?

Математика

Для гостиницы закупили 36 ватных и 32 шерстяных одеяла,причем за всю покупку заплатили 32000 руб.Сколько стоит одно ватное и одно шерстяное одеяло,если шерстяное дороже ватного в 2 раза?

Автор: Гость