Земля ежегодно получает 10²⁰ килокалорий солнечной энергии.Растительность с помощью фотосинтеза "запасает" 10¹⁷ килокалорий энергии.Это составляет ? % получаемой Землей за год энергии.

Математика

Земля ежегодно получает 10²⁰ килокалорий солнечной энергии.Растительность с помощью фотосинтеза "запасает" 10¹⁷ килокалорий энергии.Это составляет ? % получаемой Землей за год энергии.

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