Земля ежегодно получает 10²⁰ килокалорий солнечной энергии.Растительность с помощью фотосинтеза "запасает" 10¹⁷ килокалорий энергии.Это составляет ? % получаемой Землей за год энергии.
Математика
Земля ежегодно получает 10²⁰ килокалорий солнечной энергии.Растительность с помощью фотосинтеза "запасает" 10¹⁷ килокалорий энергии.Это составляет ? % получаемой Землей за год энергии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10^20 - 100% 10^17 - ?% 10^17 * 100 / 10^20 = 10^19/10^20 = 1/10 =0,1% Ответ:растительность запасает 0,1% килокалорий энергии.
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