Какой объем водорода выделится(н.у.) при взаимодействии магния массой 8г с избытком уксусной кислоты?
Химия
Какой объем водорода выделится(н.у.) при взаимодействии магния массой 8г с избытком уксусной кислоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: m(Mg)=8г CH3COOH-изб V(H2)-? решение: 1. n(Mg)=8г/24г/моль=0,333моль 2. 2CH3COOH + Mg - (CH3COO)2Mg + H2 n(Mg)=n(H2) n(H2)=0,333моль 3. V(H2)=0,3моль * 22,4 л/моль = 7,45л Ответ: 7,45 л.
Гость:
Mg + 2CH3COOH ==> Mg(CH3COO)2 + H2 1 атом магния ==> 1 моль водорода 8 г магния = 1/3 г атома выделится 1/3 моль водорода ==> 22,4/3 = 7,5 (примерно) л водорода.
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