В саду дети собирали яблоки,груши,персики и урюк.Масса всего собранного 38 кг.Масса собранных яблок и груш равна 25 кг,масса яблоков и персиков 17 кг,а масса яблок и урюка 16 кг.Сколько килограммов каждого фрукта собрали дети?

Математика

В саду дети собирали яблоки,груши,персики и урюк.Масса всего собранного 38 кг.Масса собранных яблок и груш равна 25 кг,масса яблоков и персиков 17 кг,а масса яблок и урюка 16 кг.Сколько килограммов каждого фрукта собрали дети?

Автор: Гость