В саду дети собирали яблоки,груши,персики и урюк.Масса всего собранного 38 кг.Масса собранных яблок и груш равна 25 кг,масса яблоков и персиков 17 кг,а масса яблок и урюка 16 кг.Сколько килограммов каждого фрукта собрали дети?
Математика
В саду дети собирали яблоки,груши,персики и урюк.Масса всего собранного 38 кг.Масса собранных яблок и груш равна 25 кг,масса яблоков и персиков 17 кг,а масса яблок и урюка 16 кг.Сколько килограммов каждого фрукта собрали дети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+25-х+17-х+16-х=38 -2х+58=38 -2х=38-58 -2х=-20 х=10кг-яблок. 2)25-10=15кг-груш. 3)17-10=7кг-персиков. 4)16-10=6кг-урюка.
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