Человек ростом 1,8 м стоит на расстоянии 6 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 3,6 м. Найдите длину тени человека в метрах.

Геометрия
Человек ростом 1,8 м стоит на расстоянии 6 м от столба, на котором висит фонарь на высоте 3,6 м. Найдите длину тени человека в метрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,8/3,6=0,5 x/(x+6)=0,5 x=6 ответ тень 6 м
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