упростить выражение: (с+b)(с-b)-(5с2-b2)
Алгебра
упростить выражение: (с+b)(с-b)-(5с2-b2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(c+b)(c-b)-(5c^2 - b^2) = c^2 - b^2 - 5c^2 + b^2 = -4c^2
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