На концах рычага действуют 2 силы 4 и 24 Н.Расстояние от точки опоры до меньшей силы 6см.Определить длину рычага, если он находится в равновесии.
Физика
На концах рычага действуют 2 силы 4 и 24 Н.Расстояние от точки опоры до меньшей силы 6см.Определить длину рычага, если он находится в равновесии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
момент сил по часовой равен моменту сил против часовой по формуле M=F*l (l-расстояние от точки опоры до линии действия силы) получается: 4*0,06=24*L2 отсюда l2=0,01 метр следовательно весь рычаг равен l1+l2=0,06+0,01=0,07метров=7сантиметров
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