На концах рычага действуют 2 силы 4 и 24 Н.Расстояние от точки опоры до меньшей силы 6см.Определить длину рычага, если он находится в равновесии.

Физика

На концах рычага действуют 2 силы 4 и 24 Н.Расстояние от точки опоры до меньшей силы 6см.Определить длину рычага, если он находится в равновесии.

Автор: Гость