два автомобиля ехали с одинаковой скоростью.Один был в пути 5ч и проехал за это время 300км. На сколько часов больше ехал второй автомобиль,если он проехал на 120 км больше первого?

Математика

два автомобиля ехали с одинаковой скоростью.Один был в пути 5ч и проехал за это время 300км. На сколько часов больше ехал второй автомобиль,если он проехал на 120 км больше первого?

Автор: Гость