два автомобиля ехали с одинаковой скоростью.Один был в пути 5ч и проехал за это время 300км. На сколько часов больше ехал второй автомобиль,если он проехал на 120 км больше первого?
Математика
два автомобиля ехали с одинаковой скоростью.Один был в пути 5ч и проехал за это время 300км. На сколько часов больше ехал второй автомобиль,если он проехал на 120 км больше первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300 : 5 = 60 км/ч скорость 2) 300 +120 = 420 км проехал 2 автомобиль 2) 420: 60 = 7 часов был в пути 2 автомобиль 4) 7 -5 =на 2 часа второй автомобиль проехал больше первого
Гость:
1)300:5=60км/ч-скорость автомобилей. 2)300+120=420км-проехал второй. 3)420:60=7часов-был в пути второй. 4)7-5=на 2часа больше-ехал второй автомобиль.
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