предложения о весенней погоде
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предложения о весенней погоде
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Гость:
During the spring season, days are longer and the weather is severe. The seas and rivers are full because the snow begins to melt. Rainfall is also heavy often leading to serious flood situations. Floods are most common in the hilly areas.I think,spring weather is the most beautiful weather.
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