Луч света падает из воздуха под углом 20 градусов на поверхность плоскопараллельной стеклянной пластинки шириной 4.5 см. На сколько сместится луч после прохождения через пластинку, Если показатель преломления данного вида стекл...

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пусть а - показатель преломления стекла 1,6 по теореме синусов и косинусов, можно найти искомое значение, прировняв частное двух величин к 1,6 синусА / синусВ = 1,6 (по теореме (син, кос) в п*1) выразим синусВ через эту формулу: синусВ = синусА/1,6 возьмем за х искомое а - толщина пластины: х = а/косB*синус*(A - B) = а/косB*(синусA*косB - косA*синусB) = а*(синусA - косA*синусA/(1,6*корень из 1 - (синусA/1,6)^2)) = 4.5*(синус20 - кос20*синус20/(1,6*корень из 1 - (синус20/1,6)^2)) = 0,608597 см = (примерно) 61 см