основание классификации чисел 1 2 11 29

Экономика
основание классификации чисел 1 2 11 29
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, 2, 5, 9 -однозначные числа 10, 25, 40, 41 - двузначные числа 1, 2, 11, 29 - простые числа
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