в треугольнике АВС угол С равен 90 градусов.cosA=0,48.sinB помогите плиз

Математика
в треугольнике АВС угол С равен 90 градусов.cosA=0,48.sinB помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinB=0,48.Обьясняю Противолежащий катет к гипотинузе.СоsA=sinB.Всегда!Запомни)
Гость:
В нашем треугольнике ABC: cosA=прилежащий катет/гипотенузу cos A=AC/AB=0.48 расписываем как 48/100   и видим ,что АС=48,АВ=100   sin B = противолежащий катет/гипотенузу AC/AB то бишь то же самое,как и cos.Ответ 0.48. 
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