в треугольнике АВС угол С равен 90 градусов.cosA=0,48.sinB помогите плиз

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В нашем треугольнике ABC: cosA=прилежащий катет/гипотенузу cos A=AC/AB=0.48 расписываем как 48/100 и видим ,что АС=48,АВ=100 sin B = противолежащий катет/гипотенузу AC/AB то бишь то же самое,как и cos.Ответ 0.48.