Гречиская колонизация происходила в басейне: А) Средиземного моряБ) Красного моряВ)Мертвого моря
Обществознание
Гречиская колонизация происходила в басейне: А) Средиземного моряБ) Красного моряВ)Мертвого моря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гречиская колонизация происходила в басейне средиземного моря
Гость:
Греческая колонизация происходила в басейне А) средиземного моря
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