Вмагазине привезли огурцы.В4ящиках было по 10 кг огурцов.а трех остальных-по 8кг.Сколько килограммов огурцов привезли в магазин?
Математика
Вмагазине привезли огурцы.В4ящиках было по 10 кг огурцов.а трех остальных-по 8кг.Сколько килограммов огурцов привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*10=40 кг 8*3=24 кг 24+40=64 кг Ответ: 64 кг!
Гость:
Вмагазине привезли огурцы.В4ящиках было по 10 кг огурцов.а трех остальных-по 8кг.Сколько килограммов огурцов привезли в магазин? решение: 1) определим вес огурцов в первых 4-х ящиках: 4*10=40 кг 2) определим вес огурцов в остальных 3-х ящиках: 3*8=24 кг 3) определим общий вес огурцов: 40+24=64 кг Ответ: в магазин привезли 64 кг огурцов
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