Какое высказывание ошибочно? 1) Безударные окончания существительных 2-го склонения можно проверить словом «город». 2) Имена существительные склоняются. 3) Безударные окончания существительных можно проверить. 4) Имена существи...

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Какое высказывание ошибочно? 1) Безударные окончания существительных 2-го склонения можно проверить словом «город». 2) Имена существительные склоняются. 3) Безударные окончания существительных можно проверить. 4) Имена существительные изменяются по числам.

Автор: Гость