Какое высказывание ошибочно? 1) Безударные окончания существительных 2-го склонения можно проверить словом «город». 2) Имена существительные склоняются. 3) Безударные окончания существительных можно проверить. 4) Имена существи...

Русский язык
Какое высказывание ошибочно? 1) Безударные окончания существительных 2-го склонения можно проверить словом «город». 2) Имена существительные склоняются. 3) Безударные окончания существительных можно проверить. 4) Имена существительные изменяются по числам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Безударные окончания существительных 2-го склонения можно проверить словом «город». Неправильно! 
Гость:
 Безударные окончания существительных 2-го склонения можно проверить словом «город»
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