Используя графики решите систему уравнений. y= x^2-2 y= -x-2

y=x^2-2 1)Подставим 2-е уравнение в 1-е вместо у. Получим -х-2=x^2-2 y=-x-2. 2) Решим полученное уравнение: -х-2=x^2-2 -x - x^2 = -2+2 x+x^2=0 x(1+x)=0 x=0 1+x=0 x=-1. 3) Найдём у при х =0 и х = -1подставив во 2-е урвнение системы: При х=0, у = -0-2=-2 (0; -2) При х = -1, у= -(-1) - 2 = 1 - 2 = -1 (-1;-1) Ответ: (0;-2), (-1;-1)

Гость: Гость:

С помощью графиков решить нужно же. y= x^2-2 - парабола симметричная относительно оси у, на 2 ниже начала координат. y= -x-2 - прямая, проходящая через точки (0;-2), (-1;-1). Парабола тоже проходит через эти точки (нарисуй). Значит уравнение имеет два этих решения. Больше решений быть не может, т.к. уравнение квадратное, значит количество его корней меньше или равно 2. Ответ: или х=0 у=-2 или х=-1 у=-1