Используя графики решите систему уравнений. y= x^2-2 y= -x-2

Алгебра
Используя графики решите систему уравнений. y= x^2-2 y= -x-2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=x^2-2           1)Подставим 2-е уравнение в 1-е вместо у. Получим -х-2=x^2-2 y=-x-2.            2) Решим полученное уравнение:  -х-2=x^2-2                                                                            -x - x^2 = -2+2                                                                            x+x^2=0                                                                            x(1+x)=0                                                                            x=0     1+x=0                                                                                       x=-1.                           3) Найдём у при х =0 и х = -1подставив во 2-е урвнение системы:                                 При х=0, у = -0-2=-2  (0; -2)                                 При х = -1, у= -(-1) - 2 = 1 - 2 = -1    (-1;-1) Ответ: (0;-2), (-1;-1) 
Гость:
С помощью графиков решить нужно же. y= x^2-2 - парабола симметричная относительно оси у, на 2 ниже начала координат. y= -x-2 - прямая, проходящая через точки (0;-2), (-1;-1). Парабола тоже проходит через эти точки (нарисуй). Значит уравнение имеет два этих решения. Больше решений быть не может, т.к. уравнение квадратное, значит количество его корней меньше или равно 2. Ответ: или х=0 у=-2 или х=-1 у=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое высказывание ошибочно? 1) Безударные окончания существительных 2-го склонения можно проверить словом «город». 2) Имена существительные склоня...
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение-рассуждение о благородном сердце
Ответить
Математика
в треугольнике АВС угол С равен 90 градусов.cosA=0,48.sinB помогите плиз
Ответить
Обществознание
Гречиская колонизация происходила в басейне: А) Средиземного моря Б) Красного моря В)Мертвого моря
Ответить
Физика
Луч света падает из воздуха под углом 20 градусов на поверхность плоскопараллельной стеклянной пластинки шириной 4.5 см. На сколько сместится луч п...
Ответить