Кареглазый мужчина – правша женился на такой же женщине. Первый ребенок родился голубоглазым левшой. Какова вероятность рождения в этой семье детей, похожих на родителей?

Биология

Кареглазый мужчина – правша женился на такой же женщине. Первый ребенок родился голубоглазым левшой. Какова вероятность рождения в этой семье детей, похожих на родителей?

Автор: Гость