Кареглазый мужчина – правша женился на такой же женщине. Первый ребенок родился голубоглазым левшой. Какова вероятность рождения в этой семье детей, похожих на родителей?
Биология
Кареглазый мужчина – правша женился на такой же женщине. Первый ребенок родился голубоглазым левшой. Какова вероятность рождения в этой семье детей, похожих на родителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
задача в файле ворда. задача продробно расписанна. списывай так же. только F1 в виде таблице
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