Для торговли с туземцами звероловы закупили 175 стеклянных бус и 96 цветных бус по одинаковой цене(бусы заменяют туземцам деньги.)За всю покупку звероловы заплатили 2 439 долларов.Сколько долларов звероловы заплатили за стеклян...

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Для торговли с туземцами звероловы закупили 175 стеклянных бус и 96 цветных бус по одинаковой цене(бусы заменяют туземцам деньги.)За всю покупку звероловы заплатили 2 439 долларов.Сколько долларов звероловы заплатили за стеклянные бусы?Сколько за цветные бусы? РЕШЕНИЕ НЕ УРАВНЕНИЕМ!

Автор: Гость