Для торговли с туземцами звероловы закупили 175 стеклянных бус и 96 цветных бус по одинаковой цене(бусы заменяют туземцам деньги.)За всю покупку звероловы заплатили 2 439 долларов.Сколько долларов звероловы заплатили за стеклян...
Математика
Для торговли с туземцами звероловы закупили 175 стеклянных бус и 96 цветных бус по одинаковой цене(бусы заменяют туземцам деньги.)За всю покупку звероловы заплатили 2 439 долларов.Сколько долларов звероловы заплатили за стеклянные бусы?Сколько за цветные бусы? РЕШЕНИЕ НЕ УРАВНЕНИЕМ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)175+96=271 бус-купили всего. 2)2439:271=9 долларов-стоят одни бусы. 3)175*9=1575дол-заплатили за стеклянные бусы. 4)96*9=864дол-заплатили за цветные бусы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Батарея элементов с ЭДС 21В и внутреннем сопротивлением 0,5 Ом, подключена к внешней цепи из трех параллельно соединенных проводников R1=2 Ом и R2...
Биология
Кареглазый мужчина – правша женился на такой же женщине. Первый ребенок родился голубоглазым левшой. Какова вероятность рождения в этой семье детей...
Математика
Вмагазине привезли огурцы.В4ящиках было по 10 кг огурцов.а трех остальных-по 8кг.Сколько килограммов огурцов привезли в магазин?