сочинение как я сходила в кино

Гость: Гость:

На выходных я решила сходить в кино. В кинотеатрах показывали новый мультфильм. С собой я взяла пару друзей, и мы пошли. Сели, начался сеанс. В мультфильме было множество разных событий, яркие эпизоды. Мультфильм шел в 3D формате. Огромные герои, а главное еще и в объеме! Было очень интересно! Когда сеанс закончился, с подругами мы долго обсуждали мультфильм. Оказывается подружки были в кинотеатре впервые! Нам очень понравилось!