Найди площади прямоугольников, разбивая фигуры на части удобным способом: а) длина 97 дм ширина 75 дмб) длина 82 см ширина 37 см (Решить именно сегодня. Пожалуйста) ...

Математика

Найди площади прямоугольников, разбивая фигуры на части удобным способом: а) длина 97 дм ширина 75 дмб) длина 82 см ширина 37 см (Решить именно сегодня. Пожалуйста) 11.03.12.

Автор: Гость