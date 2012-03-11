Найди площади прямоугольников, разбивая фигуры на части удобным способом: а) длина 97 дм ширина 75 дмб) длина 82 см ширина 37 см (Решить именно сегодня. Пожалуйста) ...
Математика
Найди площади прямоугольников, разбивая фигуры на части удобным способом: а) длина 97 дм ширина 75 дмб) длина 82 см ширина 37 см (Решить именно сегодня. Пожалуйста) 11.03.12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)97*75=7275кв.дм-площадь прямоугольника. б)82*37=3034кв.см-площадь прямоугольника.
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