Какие факторы влияли на продолжение реформ , а какие препятствовали им после окончания Отечественной войны ?? Стимулировали реформы ... Сдерживали ...
Обществознание
Какие факторы влияли на продолжение реформ , а какие препятствовали им после окончания Отечественной войны ?? Стимулировали реформы ... Сдерживали ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небывалый подъем русского Духа после войны 1812 года привел к тому, что его нужно было ЕГО (самосознание) умиротворить - продолжать реформы. Но как? Тут же примазались разнообразные "мировые течения" типа масонства, борьба за демократию (в нынешнем понимании), западничество, которые привели к восстанию декабристов. Пушкин, раскусивший масонов, в конце концов был убит
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