Путешественник проехал на автобусе, катере и велосипеде 174,6 км. На автобусе и катере он проехал 157,8 км, а на катере и велосипеде 72,1 км. Сколько километров проехал путешественник на автобусе? на катере? на велосипеде?
Математика
Путешественник проехал на автобусе, катере и велосипеде 174,6 км. На автобусе и катере он проехал 157,8 км, а на катере и велосипеде 72,1 км. Сколько километров проехал путешественник на автобусе? на катере? на велосипеде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)174.6-157.8=16.8км-проехал на велосипеде. 2)174.6-72.1=102.5км-проехал на автобусе. 3)157.8-102.5=55.3км-проехал на катере.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Периметр треугольника ABC равен 19,3 см. AC=7,9 cм.Сторона AB в 2 раза короче стороны BC. Найдите сторону BC
Алгебра
из 59 девятиклассников школы 22человека приняли участие в городских спортивных соревнованиях. Сколько приблизительно процентов девятиклассников при...
Русский язык
Русский язык