Путешественник проехал на автобусе, катере и велосипеде 174,6 км. На автобусе и катере он проехал 157,8 км, а на катере и велосипеде 72,1 км. Сколько километров проехал путешественник на автобусе? на катере? на велосипеде?

Математика

Путешественник проехал на автобусе, катере и велосипеде 174,6 км. На автобусе и катере он проехал 157,8 км, а на катере и велосипеде 72,1 км. Сколько километров проехал путешественник на автобусе? на катере? на велосипеде?

Автор: Гость