сочинение как я помогаю маме 

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сочинение как я помогаю маме 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я помогаю маме тем,что убираюсь в комнате,помогаю ей на кухне,хорошо учусь,стараюсь редко болеть.Но самое главное я помогаю маме тем,что она видит меня счастливой,а ведь это самая хорошая помощь. Я всегда стараюсь помогать ей,ведь многие пословицы говорят"Делу время,а потехе час." 
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