сочинение как я помогаю маме 

Гость: Гость:

Я помогаю маме тем,что убираюсь в комнате,помогаю ей на кухне,хорошо учусь,стараюсь редко болеть.Но самое главное я помогаю маме тем,что она видит меня счастливой,а ведь это самая хорошая помощь. Я всегда стараюсь помогать ей,ведь многие пословицы говорят"Делу время,а потехе час."