Периметр треугольника ABC равен 19,3 см. AC=7,9 cм.Сторона AB в 2 раза короче стороны BC. Найдите сторону BC

Алгебра
Периметр треугольника ABC равен 19,3 см. AC=7,9 cм.Сторона AB в 2 раза короче стороны BC. Найдите сторону BC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p-ac=19,3-7,9=11,4 AB+BC=3AB=11,4 AB=3,8 BC=2AB=7,6
Гость:
2х + х + 7,9 = 19,3 3х = 11,4 х = 3,8(см) - сторона АВ   2х = 3,8 * 2 = 7,6(см) - сторона ВС    Ответ: сторона ВС 7,6 см 
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