из 59 девятиклассников школы 22человека приняли участие в городских спортивных соревнованиях. Сколько приблизительно процентов девятиклассников приняли участие в соревнованиях помогите пожалуйста

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из 59 девятиклассников школы 22человека приняли участие в городских спортивных соревнованиях. Сколько приблизительно процентов девятиклассников приняли участие в соревнованиях помогите пожалуйста

Автор: Гость