из 59 девятиклассников школы 22человека приняли участие в городских спортивных соревнованиях. Сколько приблизительно процентов девятиклассников приняли участие в соревнованиях помогите пожалуйста
Алгебра
из 59 девятиклассников школы 22человека приняли участие в городских спортивных соревнованиях. Сколько приблизительно процентов девятиклассников приняли участие в соревнованиях помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 59-100% 22-х% Решаем: 22 х 100 : 59 = 37,29% приняло участие в соревнованиях.
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