При нагревании 69г Литий нитрата полуено 5,6л кислорода.Найти обёмнуюдолювыхода данного газа. П О М О Г И Т Е!!!

Химия

При нагревании 69г Литий нитрата полуено 5,6л кислорода.Найти обёмнуюдолювыхода данного газа. П О М О Г И Т Е!!!

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