При нагревании 69г Литий нитрата полуено 5,6л кислорода.Найти обёмнуюдолювыхода данного газа. П О М О Г И Т Е!!!
Химия
При нагревании 69г Литий нитрата полуено 5,6л кислорода.Найти обёмнуюдолювыхода данного газа. П О М О Г И Т Е!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4LiNO3 = 2Li2O + 4NO2 + O2 n(LiNO3) = m(LiNO3)/M(LiNO3) = 69/69 = 1 моль По уравнению n(O2) = n(LiNO3)/4 = 1/4 = 0,25 моль V(O2) = n(O2)*Vm = 0,25*22,4 = 5,6 . Выход = V(практический)/V(теоретический) = 5,6/5,6 = 1 или 100%.
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