Помогите пожалуйста, В каком слове отсутствует суффикс? 1) звонки 2) грибки 3) брюки 4) дубки
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Помогите пожалуйста, В каком слове отсутствует суффикс? 1) звонки 2) грибки 3) брюки 4) дубки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суффикс отсутствует в слове брюки.
Гость:
брюки звонки->звон грибки -> гриб дубки ->дуб
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