Внешний угол при вершине В треугольника АВС равен 40 градусов,а один из внутренних углов этого треугольника равен 20 градусов. Сравните отрезки АВ и ВС.

Геометрия

Внешний угол при вершине В треугольника АВС равен 40 градусов,а один из внутренних углов этого треугольника равен 20 градусов. Сравните отрезки АВ и ВС.

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