Внешний угол при вершине В треугольника АВС равен 40 градусов,а один из внутренних углов этого треугольника равен 20 градусов. Сравните отрезки АВ и ВС.
Геометрия
Внешний угол при вершине В треугольника АВС равен 40 градусов,а один из внутренних углов этого треугольника равен 20 градусов. Сравните отрезки АВ и ВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 - 40 = 140 140 + 20 = 160 180 - 160 = 20 - угол А и С АВ и ВС равны
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