ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ СОСТАВ СЛОВА- ШОССЕ
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ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ СОСТАВ СЛОВА- ШОССЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ш [ш] - согл, твёрд, глух о [о] - гл, безудар с [с] - согл, твёрд, глух с [с] согл, мягк, глух е [е] - гл, удар
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